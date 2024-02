Dargen D'Amico, la frase "rubata" dopo il bacio a Mara Venier: a Domenica In...

11 febbraio 2024 a

Cala il sipario sul Festival di Sanremo, la 74esima edizione - e l'ultima di Amadeus e Fiorello - va in archivio col trionfo di Angelina Mango con La Noia, battuto al fotofinsh Geolier. Ma questo Sanremo è stato anche quello degli appelli di Dargen D'Amico, che nascosto dietro i suoi occhiali da sole ha più volte chiesto il "cessate il fuoco" a Gaza.

Ed ecco che Dargen diventa subito un'icona della sinistra, un po' come accadde lo scorso anno con Chiara Ferragni per il suo messaggio femminista, "pensati libera". Ecco, un anno dopo la sinistra ha già scordato Chiara Ferragni per le note ragioni degli ultimi tempi. Insomma, ad elevare qualcuno a paladino di qualcosa ci vuole cautela. Anche perché Dargen ha chiesto di "imporre il cessate il fuoco", ignorando con discreta evidenza che nessuno può imporlo.

Ma tant'è, dopo la sua ultima esibizione, Dargen - anche in ossequio al FantaSanremo - è sceso in platea all'Ariston. Il tutto al termine di Onda alta, un brano con cui l'artista vuole sensibilizzare sui viaggi della speranza dei migranti. Ma si diceva: giù in platea, dove ha raggiunto Mara Venier, seduta in prima fila, per baciarla sulla bocca. Amadeus scherza per quanto accaduto, dunque Dargen e Venier concedono il bis quando il primo consegna alla seconda i fiori di rito.

Ma non è tutto. I più attenti sono riusciti a sentire quanto catturato dal microfono di Dargen. Mara Venier, in vista della puntata post-Sanremo di Domenica In in onda oggi, domenica 11 febbraio su Rai 1, si avvicina all'orecchio del cantante e gli sussurra: "Ci vediamo domani". E lui, prontamente, risponde: "Sì sì". Un sussurro all'orecchio che è tutto un programma: Dargen D'Amico ripeterà i suoi appelli? Probabile, molto probabile.