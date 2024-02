Al Bano Carrisi accusa Amadeus: "Avevamo un patto, non lo ha rispettato"

12 febbraio 2024 a

"Io ho un conto aperto con Sanremo: c'era un patto e Amadeus non l'ha rispettato". Al Bano è deluso dal conduttore del Festival che considerava un amico oltre che professionista serio: nell'ultimo edizione di Sanremo che ha fatto record di ascolti lui non era in gara. L'ha ripetuto anche durante l'intervista nel salotto di Verisissimo (Canale 5) chiarendo a Silvia Toffanin che in questa edizione non solo c'era spazio per la sua canzone, "ma c’era un patto che lui (Ama) non ha mantenuto".

Al Bano racconta a Silvia Toffanin che Amadeus lo scorso anno gli aveva detto di non aver nemmeno bisogno di sentirla la sua canzone. E poi, mentre lo stava convincendo a venire ospite con Massimo Ranieri e Gianni Morandi, gli avrebbe detto “il prossimo anno presenti la canzone e verrai come concorrente”. Cosa che non è avvenuta. E che forse non capiterà più. Al Bano ribadisce che aveva previsto quest’anno come ultima volta. Poi però ha aggiunto: “Io ho un conto aperto con Sanremo. Ancora non ho digerito l’esclusione di un brano meraviglioso”.

Del resto non è l'ospitata, seppure d'onore, ad interessare ad Al Bano. Per lui la cosa più bella resta la gara. “E’ quello che mi dà un’energia e un’adrenalina pazzesca” ha specificato l’artista che poi ha lanciato un appello affinché la kermesse musicale finisca massimo a mezzanotte perché la gente il giorno dopo deve andare a lavorare e non potendolo vedere tutto si perde parti importanti.