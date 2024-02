Domenica In, Mara Venier e la gaffe con Stash: "Porta i fiori a tua moglie!"

12 febbraio 2024 a

Una gaffe passata in silenzio. Mara Venier, per tutti "Zia Mara", è stata la madrina della consueta puntata di Domenica In il giorno dopo la chiusura del Festival di Sanremo. Come è noto le polemiche in questo Festival non sono mancate e sono arrivate anche a Domenica in con la Venier che avrebbe interrotto Dargen D'Amico e con la lettura del comunicato dell'ad Sergio per ribadire la presenza della Rai al fianco di Israele nonostante le parole di Ghali dal palco dell'Ariston.

Ma c'è stata una piccola svista che ha scatenato immediatamente tutti i social. A scatenarsi sono stati i fan di Stash deu Thle Kolors. Infatti a un tratto la conduttrice, rivolgendosi al cantante ha affermato: "Voglio darti un mazzo di fiori, portali a tua moglie". In realtà Stash non ha mai comunicato il matrimonio con la sua storica compagna. E così i fan del cantante hanno subito bacchettato la Venier: "Si è sposato e non ha detto nulla?", ha tuonato qualcuno sui social durante la diretta di Domenica In.

E così c'è anche chi pensa che Stash abbia sposato in gran segreto la sua compagna. Da qui sarebbe nata la frase della Venier, forse al corrente delle nozze. Illazioni, precisano subito, che non hanno trovato riscontro tra i The Kolors. Magari si tratta solo di una semplice svista, di un piccolo malinteso, ma come sempre sui social è partita la solita sfilza di sospetti...