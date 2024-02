Romina Power, tre pesantissime parole contro Sanremo: "Va bene così"

12 febbraio 2024 a

Polemica Romina Power nei confronti dell'ultima edizione del festival di Sanremo, conclusasi sabato 10 febbraio. "Hanno deciso di celebrare i 40 anni dalla vittoria a S Remo con 'Ci sarà', focalizzandosi invece sul ballo del qua qua. Ma va bene così", ha scritto a corredo di una foto che la ritrae mentre stringe il premio della kermesse tra le mani con Al Bano Carrisi accanto. Il riferimento dell'artista è alla canzone che vinse il festival nel 1984, mai nominata nel corso della kermesse, a differenza invece del Ballo del Qua Qua, mitico brano firmato proprio da Al Bano e Romina Power. Ballo del Qua Qua che il direttore artistico e conduttore Amadeus e il co-conduttore Fiorello hanno ballato fuori dal teatro Ariston insieme all'ospite internazionale, l'attore americano John Travolta, nel corso della seconda serata. Un siparietto che ha sollevato non poche polemiche.

La Power, insomma, avrebbe volentieri fatto a meno di sentire il Ballo del Qua Qua, ma si sarebbe aspettata invece qualche parola di riconoscimento per "Ci sarà" nel corso della manifestazione canora, come successo per esempio per il brano "Non ho l'età", che ha compiuto 60 anni e che è stato cantato da un'emozionatissima Gigliola Cinquetti sul palco dell'Ariston; o per "Terra Promessa" di Eros Ramazzotti, che il diretto interessato ha cantato nel corso della terza serata per celebrare i suoi 40 anni.