Ghali, sorpresa in Vaticano: il cardinale Ravasi condivide il suo brano

Endorsement del cardinale Gianfranco Ravasi per Ghali. Le parole del brano che il cantante ha portato a Sanremo hanno conquistato l'ex ministro della Cultura vaticano. Lo stesso Ravasi ricondivide sul suo profilo X il passaggio del brano "Casa mia": "Siamo tutti zombie col telefono in mano/Sogni che si perdono in mare Ma qual è casa tua Ma qual è casa mia Dal cielo è uguale, giuro" e tagga proprio Ghali prima di mettere l'hashtag #Sanremo2024.

Intanto sta ancora facendo discutere l'appello dell'artista che, sul palco dell'Ariston, ha chiesto il cessate il fuoco dopo il genocidio a Gaza. In queste ore l'avvocato napoletano Sergio Pisani ha presentato un esposto presentato alla Procura di Roma con il quale chiede accertamenti sulla vicenda che, a suo parere, "costituisce propaganda da cui deriva un concreto pericolo di diffusione di idee che si fondano sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra in atto così come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

Nello stesso esposto Sergio Pisani ricorda "che la legge europea 2017 ha introdotto una nuova norma relativa alla responsabilità amministrativa degli enti che si rendono responsabili di reati aggravati dal negazionismo". "Quanto accaduto - scrive l'avvocato napoletano - è di una gravità estrema in quanto dimostra la volontà della televisione pubblica di mettere il bavaglio e censurare chi intenda condannare a viso aperto la violenza senza precedenti commessa da Israele".