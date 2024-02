Italo Bocchino spegne Massimo Giannini: "Mara Venier è una persona seria!"

12 febbraio 2024 a

Il caso della nota della Rai letta da Mara Venier a Sanremo fa discutere. La conduttrice ha messo in chiaro una cosa: a Domenica In, speciale-Sanremo, si parla di spettacolo, di musica e non di politica. La conduttrice è stata ferocemente attacca dalla sinistra con l'accusa di far da megafono alla Meloni. E così questo tema è diventato anche un tema della nuova puntata di Otto e Mezzo di questa sera, lunedì 12 febbraio.

Lo scontro si accende tra Italo Bocchino e Massimo Giannini. L'editorialista di Repubblica tuona: "In questo Sanremo non ci sono state polemiche pesanti. L'unica cosa che è accaduta è avvenuta a Domenica In e io non trovo serio ciò che è accaduto dopo le parole di Ghali". Un attacco bello e buono sulla Venier a cui risponde a tono Italo Bocchino: "Mara Venier ha letto quella nota in cui la Rai ribadisce la sua vicinanza a Israele perché è una persona seria. Perché Mara Venier è una persona seria. E sa bene, con la sua esperienza in tv, che quando si fa un programma di spettacolo si parla di spettacolo non si parla di politica".

Parole chiare che rispondono anche agli attacchi che la sinistra ha scagliato contro "Zia Mara" nelle ore successive allo speciale Sanremo di Domenica In. E forse le parole di Bocchino rendono giustizia a una professionista che da anni è al timone di uno dei programmi più importanti del servizio pubblico e che ha saputo, anche in questa occasione, mantenere i nervi saldi evitando di prestare il fianco a chi usa un palcoscenico come quello di Sanremo per fare propaganda.