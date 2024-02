Pupo, sfogo su Sanremo: "Su Giolier una porcata, figura di m***"

13 febbraio 2024 a

"Tornare a Sanremo? Col ca**o. Magari a presentare tra qualche anno”. È un fiume in piena Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, mentre commenta ai microfoni de La Zanzara su Radio 24 il Festival di Sanremo appena concluso. Parte subito all'attacco schierandosi da parte di Geolier, il cantante napoletano arrivato secondo. "Gli hanno fatto una porcata. Una figura di merda", ha tuonato Pupo chiamando in causa i giornalisti: "Gli hanno rubato la vittoria” dice riferendosi alla Sala stampa come a dei "corrotti e scorretti", che "hanno fatto vergognare pure Amadeus". La prima serata ha spiegato Ghinazzi a La Zanzara "la Sala Stampa ha votato e non gli hanno dato l’1% ma lo hanno votato secondo gradimento. Nell’ultima serata, consci che il popolo avrebbe fatto stravincere il ragazzo lo hanno stroncato. Si sono comportati in maniera corrotta e sono stati scorretti. Hanno fatto fare una bruttissima figura anche ad Amadeus che si fidava della loro onestà intellettuale. E’ una grossa figura di merda”.

Pupo ne ha anche per il televoto che reputa "una fregatura". “Il televoto", spiega, "è un grosso business, coinvolge le persone, ma è una grande presa per il culo. La gente non andrebbe fatta votare, non è all’altezza. Abolirei il televoto. Il primo ascolto è fuorviante, la gente va guidata come in tutte le materie della vita. Geolier doveva vincere perché quando c’è il televoto, questo deve avere l’assoluta precedenza, il televoto non può esser modificato da una giuria”.

Enzo Ghinazzi spiega che quello che è successo a Geolier è successo anche a lui che nel 2010 ha partecipato con il principe Emanuele Filiberto di Savoia: "mi hanno fregato la vittoria”, denuncia Pupo spiegando che "Io e Emanuele Filiberto, avevamo stravinto col televoto. Intervenne qualcuno della segreteria del Presidente della Repubblica e fece capire che non sarebbe stata cosa gradita la vittoria del Principe Filiberto in un festival. Questo è sicuro. Mi chiesero di ritirarmi, attaccandosi a una performance fatta da Marcello Lippi di “Italia Amore Mio” . Mi dissero che mi avrebbero squalificato poi non so cosa è successo, ma ci fu una manipolazione del televoto”. Poi rivela i messaggi con Amadeus: “Ho scritto ad Amadeus per fargli i complimenti e per dire quello che penso. Mi ha confermato che su Sanremo non ci ripensa più”. Quanto a lui, di tornare a Sanremo non se ne parla proprio? "Non me ne frega un ca**o", ha concluso lasciando aperta la possibilità, in futuro, di una conduzione.