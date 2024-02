Cruciani-Fusani, è lite: "Una s***, precisina", "Ciuffo storto"

16 febbraio 2024 a

Volano stracci tra Giuseppe Cruciani e Claudia Fusani. Terreno di scontro Dritto e Rovescio nella puntata andata in onda giovedì 15 febbraio. Qui, su Rete 4, si parla di Stefano Bandecchi, sindaco dimissionario di Terni indagato per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli agenti della polizia municipale del suo stesso comune. Ma se il conduttore de La Zanzara prende le sue difese, lo stesso non si può dire della giornalista. "Quando un politico si presenta e vuole entrare nelle istituzioni, cosa dice? Dice quello che dice Bandecchi. Magari in maniera più infiocchettata o con meno irruenza", esordisce Cruciani in riferimento alle diverse polemiche che hanno visto Bandecchi protagonista. E ancora: "Cosa si rimprovera a Bandecchi? Si rimprovera il carattere. Dov'è la violenza?".

Ma gli interlocutori non fanno altro che interromperlo al punto che il conduttore radiofonico chiede: "Mi fate parlare?". Cruciani tenta comunque di tirare dritto: "Ho sentito la parola testate. Dove stanno le testate?". Ecco allora che prende la parola la Fusani: "Ci sono i video". "Ma dove sono le testate? Se c'è stata un'aggressione, lo deciderà la magistratura. Le testate non esistono. Fusani ha detto una str***ta. Hai detto testate, non atteggiamento violento. Precisina, hai detto testate", replica ancora Cruciani mentre il clima si fa sempre più teso. La giornalista, infatti, gli fa eco: "Precisina col ciuffo storto". "Che fai bodyshaming?", controbatte lui.

Quello tra i due non è il primo scontro. Cruciani e la Fusani non se le sono mandate a dire neppure in una delle puntate precedenti. Al centro la guerra in Medio Oriente. "Hamas è la Palestina", diceva il primo mentre la seconda non si trovava d'accordo: "Ma no, la Striscia di Gaza è una cosa, la Cisgiordania un'altra. Non diciamo bestemmie".