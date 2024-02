Eleonora Giorgi, guai post chemio: "Devo lottare". Come sta ora

17 febbraio 2024 a

Dopo una lunga pausa Eleonora Giorgi torna sui social per spiegare ai suoi fan perché è sparita per un po' e per aggiornarli sulle sue condizioni di salute. L'attrice infatti, qualche tempo fa, ha annunciato di avere un tumore al pancreas.

"Eccomi, lo so è passato tanto tempo", ha esordito Eleonora Giorgi, "grazie perché in questi venti giorni mi avete mandato tanti messaggi di incoraggiamento. Scusatemi il ritardo ma dopo la chemio ho avuto la febbre. Sarei dovuta tornare da Myrta Merlino ma ho iniziato a tossire ed ho avuto una bella polmonite da abbassamento immunitario cioè quasi da chemio diciamo. Sono ricomparsa perché finalmente sono guarita".

Quindi aggiunge: "Per 15 giorni ho preso antibiotici a palla e ho fatto alcuni interventi per la chemio perché ho avuto un'infezione. In pochi giorni ho fatto anestesie, contrasti e persino una piccola operazione. Insomma, diciamo che sono stati giorni faticosi però io sono ottimista e penso che il mio destino sia questo, che devo lottare e fare quello che mi dicono i dottori. Grazie a tutti, e scusatemi, ho avuto veramente una debolezza pazzesca. Ho avuto paura per la febbre ma per fortuna è passata, ho fatto la chemio. È tosta...". L'attrice ha infine rivelato ai suoi follower che dovrà sottoporsi a un'altra pet (esame diagnostico per chi ha patologie oncologiche. E che ora vuole godersi il nipotino e la sua famiglia.