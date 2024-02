Re Carlo e la frase inquietante a Sunak: "Ho pianto quando ho visto le lettere"

21 febbraio 2024 a

Re Carlo III ha incontrato di persona il primo ministro britannico Rishi Sunak per la prima volta da quando ha annunciato di essere malato di cancro. L’incontro a Buckingham Palace è avvenuto dopo che il monarca 75enne ha partecipato domenica a una funzione religiosa nella sua residenza di campagna di Sandringham, nell’Inghilterra orientale. Il

re sembrava essere di buon umore,

"Siamo tutti con lei. Il Paese è tutto con lei", gli ha detto Sunak. "Ho ricevuto così tanti messaggi e biglietti meravigliosi che mi hanno commosso fino alle lacrime", gli ha detto Carlo. Intanto dietro alle quinte di Buckingham Palace si rincorrono ancora le voci di un ritorno in campo del figlio "scomunicato". Harry è disposto a tornare ad avere un ruolo regale temporaneo per sostenere suo padre durante la malattia, hanno rivelato fonti di Palazzo al Times. Nel tentativo di contribuire a sanare la spaccatura familiare, si dice che il re e il principe Harry abbiano avuto diversi "calorosi scambi" da quando al sovrano è stato diagnosticato il cancro. Harry, che è il quinto in linea di successione al trono, rimane consigliere di stato, anche se in quanto reale non lavoratore non dovrebbe essere chiamato a sostituire il re.

Eppure, per sanare la frattura, Harry sarebbe ora concentrato sulla riconciliazione con la famiglia. La settimana scorsa ha avuto un incontro di 30 minuti con il re a Clarence House. Da parte sua Carlo sembra intenzionato a vedere più spesso il figlio minore e una fonte ha detto che c’è una crescente sensazione che un riavvicinamento "andrebbe a beneficio dell’istituzione". Staremo a vedere cosa accadrà.