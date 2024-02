Il Volo, addio? "Piero Barone prende lezioni": rumors sullo scioglimento

23 febbraio 2024 a

Acque agitate ne Il Volo, il trio di tenorini reduce dall'ultimo Festival di Sanremo. Da giorni si parla di scioglimento, voci sostenute da varie indiscrezioni e indizi incrociati. L'ultimo rumor riguarda le presunte "lezioni da solista" che starebbe prendendo Piero Barone, il membro occhialuto dell'ensemble.

All'Ariston i tre hanno portato Capolavoro, con un buon successo di critica e di pubblico. Già all'indomani della finale, ospiti di Mara Venier nello speciale di Domenica In su Rai 1, Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto non avevano nascosto qualche frizione con battute ironiche sulla ormai lunghissima convivenza dal momento che la loro carriera artistica è nata quando i tre cantanti erano poco più che bambini.

A sganciare la bomba su Barone è il settimanale Chi, presentando le lezioni da solista come una prova "inconfutabile" della volontà di lasciare il gruppo, o come minimo proseguire su strade parallele.

Qualche giorno fa aveva fatto scalpore un'altra scaramuccia in pubblico tra Barone e Ginoble, che durante una intervista a Radio Number One non avevano nascosto qualche divergenza sullo stile musicale del trio: "Parla per te", le parole con cui Gianluca aveva redarguito Piero.

Veri e propri portabandiera del "belcanto" e della "classica" musica leggera italiana, Il Volo sono stati oggetto anche di un simpatico, accorato appello di Fiorello. Il conduttore di Viva Rai 2, in diretta, ha espresso a chiare lettere tutta la sua preoccupazione per il futuro del progetto: "Ho già sofferto tanto per gli 883, tantissimo per Benji e Fede, per non parlare dei Thegiornalisti, sui Pooh che ve lo dico a fare, poi il gruppo che mi ha fatto più male, i Totti e Ilary... pensa i Voli che se ne vanno ognuno per conto suo, li chiamerebbero i 'voli pindarici'. La litigata ci sta, ma Il Volo non si scioglierà. Staranno sempre insieme e ci delizieranno con le loro canzoni!". Battuta velenosa a parte, un timore che molti fan nutrono sinceramente.