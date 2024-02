Fedez gela l'inviato di Pomeriggio 5: "Non gioco sulla pelle dei miei figli"

23 febbraio 2024 a

a

a

"Sto bene grazie". Fedez, intercettato da un inviato di Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, ha risposto così alla domanda su come andasse in questo momento.

Quindi sulle voci di crisi con Chiara Ferragni, ha osservato: "Secondo voi? Ha senso che io venga a raccontare a voi i problemi della mia vita, con due figli a voi?".

E al giornalista, che gli ha fatto notare che c’è chi sostiene che sia tutta una messinscena, un complotto, il rapper milanese ha risposto: "Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?".

"La priorità per me sono i miei figli"



In esclusiva a #Pomeriggio5 l'intervista a #Fedez pic.twitter.com/McUvNShgKM — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 23, 2024

"Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento. Ok?", ha aggiunto Fedez. "A me non interessa quello che dicono le persone. Accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma non che io mi metta a rispondere nel merito", ha concluso. "Lei conosce la relazione con sua moglie? Se io le chiedessi lei come si comporta con sua moglie, lei come lo percepirebbe?".

Infine il giornalista gli ha chiesto se sarà presente alla sfilata di Donatella Versace e Fedez ha confermato: "Certo, andrò alla sfilata di Donatella Versace che è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento."