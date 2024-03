Ghisleri su Meloni alle Europee: "Quel che dicono tutti i sondaggi e tutti gli istituti"

19 marzo 2024 a

"Il 26% è un numero praticabile per Giorgia Meloni?": Tiziana Panella lo ha chiesto alla sondaggista Alessandra Ghisleri a Tagadà su La7. Il riferimento è alle dichiarazioni rilasciate dalla premier nell'intervista ad Agorà su Rai 3. La presidente del Consiglio, infatti, ha detto che considererebbe una vittoria confermare alle europee di giugno la stessa percentuale di voti che l'ha portata a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa, ovvero il 26%.

"Cosa non facile - ha detto la Meloni - non accade spesso che dopo un anno e mezzo un governo possa confermare quel consenso". Secondo la Ghisleri, invece, non sarebbe poi così impossibile.

"Dalla media di tutti i sondaggi di tutti gli istituti - ha risposto la direttrice di Euromedia Research - Meloni è al di sopra del 26% oggi. E questo è un buon dato che confermerebbe la sua buona posizione e la farebbe stare al sicuro. Però mancano ancora due mesi e mezzo importanti, ci sono dei decreti che hanno iniziato a essere discussi, e quindi se ne parla. E le persone iniziano a essere soddisfatte o non soddisfatte dopo le elezioni". "Ma tu che tipo di intervista hai visto?", l'ha incalzata la conduttrice, sempre in riferimento all'intervista ad Agorà. "Un'intervista molto guardinga - ha detto la sondaggista - e anche un messaggio ai suoi alleati quando dice che non vuole vivacchiare".

