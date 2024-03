Di Martedì, scontro Christillin-Gribaduo: "Ma cosa ci avete combinato in Piemonte?"

20 marzo 2024 a

A Di martedì scontro tra Evelina Christillin e Chiara Gribaudo del Pd. Al centro del dibattito della puntata andata in onda martedì 19 marzo c'è la confusione che regna sovrana nel centrosinistra in vista delle Regionali in Basilicata e Piemonte. Candidati che vengono annunciati e poi ritirati, come nel caso di Domenico Lacerenza, o candidati che spaccano il campo largo come quella della Pentenero che ha di fatto segnato la scissione dell'alleanza Pd e 5s coi grillini che hanno annunciato di voler correre da soli.

E durante la puntata la Christillin sbotta: "Gribaudo ma che ci avete combinato in Piemonte eh?! Cosa ci avete combinato. Cirio ha annunciato con largo anticipo la candidatura e voi?". La dem a questo punto sbotta: "Allora se dobbiamo parlare di queste cose vanno dette tutte. Cirio si è candidato ufficialmente dopo l'Abruzzo, due settimane fa. E noi abbiamo presentato la nostra candidata". Ma la risposta non convince nessuno e la Christillin ribatte: "Io tifo Juve e dunque tifo Pd e se qualcosa non va me la prendo con voi mica con gli altri". La Gribaudo va ko in pochi secondi e non riesce a ribattere alle accuse: "Non dovete chiedere a noi cosa è successo, forse dovete chiederlo ad altri", afferma lanciando un siluro sui Cinque Stelle. Lo scontro va avanti per qualche minuto, poi Floris interviene e cambia argomento. Ma resta l'istantanea di un Pd allo sbando...