Domenica in, Gianna Nannini le regala un uovo di Pasqua: Mara Venier la gela

Nella puntata pasquale di Domenica in, su Rai uno, ieri 31 marzo, Mara Venier ha esordito leggendo per il suo amato pubblico - e prima dell'intervista a Gianna Nannini - ha recitato una poesia in dialetto veneto. "Se io non recito questa poesia, per me non è Pasqua", ha spiegato la conduttrice.

Quindi si è schiarita la voce e ha cominciato a dire la poesia in dialetto veneto: "È Pasqua, è Pasqua che piacere che mi fa! Si mangia la focaccia e si beve il buon vino". Dopodiché Mara Venier ha fatto entrare in studio Gianna Nannini. La quale, prima di cominciare la sua intervista e presentare il suo nuovo album "Sei nell'anima" ha portato alla conduttrice un enorme uovo di cioccolato dentro il quale c'era una copia dell'esclusivo vinile.

Impazzita per la bellissima sorpresa e trovandosi davanti l'uovo di Pasqua, Mara Venier ha detto: "Che bello questo è tutto per me!", poi però ha aggiunto: "Ieri io e Gianna abbiamo registrato un video insieme e lei è tutta in forma, magra, a me, invece, hanno chiesto se sono ingrassata. La risposta è sì, perché me piace magnà! Ma non preoccupatevi che adesso inizio la dieta e torno in forma anche io", ha spiegato ridendo.