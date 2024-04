La volta buona, Francesca Cipriani scoppia a piangere. La Balivo la gela: "Stai facendo finta?"

24 aprile 2024 a

Sconcerto durante l'ultima puntata di La Volta Buona, su Rai uno, condotta da Caterina Balivo. Ad un certo punto, la sua ospite, Francesca Cipriani scoppia a piangere e la conduttrice non si trattiene: "Ma stai facendo finta? Che succede? Stavi sorridendo". "No, assolutamente no", ribatte la ex gieffina. "Io sorrido perché ho una maschera e cerco di stare allegra, ma dentro di me ho un turbine di emozioni. Purtroppo le cicatrici le porti sempre con te".

Quindi racconta: "Non tutti lo ricordano, ma io al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi sono rimasta in gioco solo sedici giorni. Sono stata la seconda eliminata e sono rimasta per poco tempo. Prima era diverso, fuori c’era Buona Domenica che ti ospitava e anche tanti altri contenitori. Dopo ho fatto L’Isola dei Famosi e ho mostrato tanto altro. La fame fa brutti scherzi, ho anche litigato. Ma in generale ho dimostrato tante cose, L’Isola dei Famosi non è un programma semplice. Io poi sono una mangiona e quindi è stato difficile. Con chi ho avuto il litigio più grande? Con Cecilia Capriotti, poi abbiamo fatto pace in seguito".

Poi parla della sua vita privata, del matrimonio e del fatto che avesse scelto come suo testimone di nozze, in un primo momento, Alfonso Signorini: "Per il mio matrimonio avevo scelto Alfonso Signorini come testimone di nozze. Lui però ha avuto degli impegni e ci ha avvisati", rivela la Cipriani. "Così abbiamo pensato a Giucas Casella. Lui è stato un bravo testimone, ci sentiamo spesso. Ma devo dire che mi sento anche con Alfonso Signorini che mi dice di non cambiare mai. Apprezzo i suoi consigli", conclude.