Forum, Barbara Palombelli e l'imprevisto in diretta: "Oggi non parlo, chiedo scusa"

"Oggi non parlo". Barbara Palombelli è affranta, quasi disperata, e iniza la puntata di Forum del 24 aprile con queste parole. Un filo di voce, e si capisce subito che qualcosa non va. L'apprezzatissima conduttrice Mediaset, che ha raccolto la pensatissima eredità di Rita Dalla Chiesa alla guida del tribunale più famoso della televisione italiana, è rimasta fregata dal clima pazzo di questa primavera, che tra marzo e aprile ha alternato piogge e sole, freddo invernale e giornate di sole quasi agostano.

Risultato: un pesantissimo abbassamento di voce, una raucedine che le rende quasi impossibile, di fatto, la conduzione normale del programma ma che non le impedisce di apparire comunque in video, nello studio davanti alle telecamere, perlomeno per salutare il "suo" pubblico portando così in porto il doppio appuntamento in palinsesto, all'ora di pranzo e nella fascia pomeridiana.

"Ho pochissima voce, però voglio stare con voi anche oggi". Con il passare dei minuti, la situazione si fa però sempre più difficile da gestire. Fino all'inevitabile epilogo: "Non mi resta che chiedere scusa, scusatemi, ma come sentite la voce non c'è più".

Quindi allo Sportello di Forum, lo spin-off pomeridiano della trasmissione di Rete 4, la decisione della moglie dell'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli: "Buon pomeriggio a tutti, non ho voce come potete sentire. Perciò oggi parla Giulia Giorgi". E sui social i tanti appassionati hanno mandato i loro auguri di pronta guarigione alla Palombelli.