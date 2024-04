Affari Tuoi, la frase del papà di Jessica gela lo studio: "Questi sono soldi eh"

28 aprile 2024 a

Una puntata senza precedenti ad Affari Tuoi. Nella partita andata in onda ieri sera 27 aprile, i protagonisti sul bancone dello studio di Amadeus sono Jessica e il padre. La gara comincia bene, via una serie di pacchi blu e sul campo restano i rossi pesantissimi. Ma di fatto inizia a scricchiolare la sicurezza di Jessica. In un primo momento con i pacchi da 5mila, 200mila e 300mila euro, il dottore offre 125.000 euro. Ma nello stupore generale Jessica rifiuta l'offerta: "Sarò folle, ma d’altronde sono così. Andiamo? Mi appoggi?".

Il padre dà semaforo verde e l'offerta viene rifiutata. Passa pochissimo tempo e di fatto Jessica deve rinunciare al pacco da 200.000 euro che vola via dopo pochi tiri. In tanti si aspettavano un'offerta più bassa da parte del dottore, ma non è così: ecco che torna l'assegno da 125.000 euro a turbare Jessica che punta ai 300.000: "Mi sto sentendo male", dice Jessica prima di chiedere un parere al papà: "Facciamo la storia?", ma il padre replica: "No, secondo me è difficile. Preferisco non rischiare. Questi sono sicuri, sono già soldi".

E così Jessica accetta l'offerta. Passano pochi minuti e arriva la scoperta: nel suo pacco la concorrente ha i 300.000 euro. Ed è così che si scatena la bufera sui social con il povero Antonio, il papà di Jessica, che finisce nel mirino: "Stava andando così bene il padre in tutta la partita e alla fine le ha fatto prendere la strada sbagliata. Poteva stare zitto", scrive un utente. E un altro sbotta: "Ma guarda un po’, aveva 300.000 euro! Le ha chiesto il cambio 2 volte, le offerte son state sempre alte, e le ha offerto due volte consecutive 115.000 euro per risparmiare 185.000 euro. Era piuttosto scontato questo finale". Affari Tuoi come sempre fa discutere.