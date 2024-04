Affari Tuoi, Jessica sorride amaro. I social contro il padre: "Senza di lui avrebbe vinto"

27 aprile 2024 a

Una vincita incredibile, ma un'amarezza che rimarrà per tutta la vita. Jessica, la concorrente di serata ad Affari Tuoi, game show condotto da Amadeus su Rai 1, si è trovata davanti a un bivio difficilissimo: rischiare tutto o incassare una mega offerta del dottore. Di quelle che non capitano spesso. La ragazza, accompagnata dal padre Antonio, è riuscita ad arrivare a tre pacchi dalla fine con solo premi rossi. 5 mila, 200 mila e 300 mila euro.

Il dottore, sentendo la pressione, ha deciso di offrire 115 mila euro, una cifra monstre per il programma. Ma la coppia padre e figlia ha deciso di rischiare. Pronti, via: ecco il pacco da 200 mila euro uscire di scena. A quel punto però, l'impensabile: il dottore ha offerto ancora 115 mila euro. Una cosa mai vista prima. Il peso di quella cifra si è fatto insostenibile: spinta anche dalle parole del padre, Jessica ha accettato l'offerta. Un assegno pesantissimo che gli ha permesso di assistere agli ultimi due pacchi con un peso leggermente inferiore. Quando Amadeus le ha detto di svelare cosa contenesse il suo numero 9, il rammarico l'ha pervasa dalla testa ai piedi. I 300 mila euro, il premio più ambito, era proprio lì.

Sui social non è sfuggito il ruolo giocato dal padre della ragazza di Feroleto Antico: "Lei sarebbe andata fino in fondo sono sempre gli accompagnatori a convincere i concorrenti ad accettare" ha scritto un utente su X. "Jessica aveva palesemente i 300.000 e se non ci fosse stato il padre questa icona avrebbe rifiutato e se li sarebbe intascati tutti" ha commentato un altro. Anche la scelta del dottore di offrire due volte 115 mila euro è stata letta come un'avvisaglia della possibile vincita: "È vero che con i soldi degli altri si fa facile, ma stasera sarei andata avanti. Dopo avere perso i 200k il dottore ha offerto la stessa cifra. Questo significa che lei aveva il pacco più alto, altrimenti avrebbe diminuito l’offerta".