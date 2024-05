L'Eredità, la campionessa Francesca si intasca 100mila euro. Esplode la gioia

01 maggio 2024 a

La campionessa Francesca riesce a vincere alla Ghigliottina e a intascarsi 100mila euro in gettoni d'oro nella puntata di oggi Primo Maggio de L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai uno.

Le cinque parole di stasera erano: "rifare", "sbagliato", "infinito", "sera" e "non c’è". Francesca, che secondo i telespettatori è la sosia della cantante Annalisa, è riuscita a trovare la parola che le collega tutte e che è “verso”. Liorni prima di dirle che ha vinto la prende un po' in giro e poi le annuncia che ha vinto 100mila euro. "Non so che dire", esclama Francesca, tra sorrisi e incredulità. "Sei stata bravissima, è un grande Primo Maggio", commenta il conduttore.

Ieri 30 aprile Francesca non era riuscita a indovinare la parola misteriosa del game show di Rai 1. La campionessa, nella puntata del 30 aprile aveva battuto Silvia e Francesco al Triello, e poi quest’ultimo ai 100 Secondi, dove ha mantenuto il gong utile per accedere alla Ghigliottina. Qui ha giocato per un montepremi iniziale di 180mila euro, arrivato a 45mila dopo alcuni dimezzamenti, ma non era riuscita a collegare le cinque parole-indizio. L'impresa le è però riuscita oggi e Francesca è esplosa di gioia e ha abbracciato Marco Liorni.