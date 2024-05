Otto e Mezzo, Massimo Cacciari: "Per chi voto alle Europee"

02 maggio 2024 a

Massimo Cacciari non susa giri di parole e di fatto a Otto e Mezzo parla delle prossime elezioni Europee. Nella puntata andata in onda questa sera l'ex sindaco di Venezia spiega quali sono le sue intenzioni di voto: "Io per inerzia dovrò votare per il Pd. Mi dica lei - tuona rivolgendosi a Lilli Gruber - che cosa dovrei fare? Per chi dovrei votare?".

Insomma Cacciari per spirito di appartenenza a una parte politica di fatto spiega quali sono i suoi piani in vista delle urne ma ha un giudizio molto severo sulla segretaria del Pd, Elly Schlein: "Nessuno dalle parti del Pd ha spiegato cosa vuol davvero fare per i temi principali della sinistra. Il lavoro e la coesione sociale. Nessuno ha spiegato dove intendono prendere i soldi per invertire la rotta sui salari, ad esempio".

Poi sulla candidatura di Elly Schlein in lista con il Pd la professoressa Urbinati argomenta il ragionamento di Cacciari: "Schlein candidata? La politica del Pd ha perso l'abitudine delle riunioni e della campagna porta a porta sul singolo. Si cerca di andare per vie più veloci per avere il consenso di massa. E questa è una di queste". Insomma a quanto pare dalle parti del Pd c'è grande confusione e anche chi confessa di voler votare i dem si sente piuttosto spaesato.