Il Volo, Gianluca Ginoble piange sul palco. "Solista", tam tam impazzito

Tutti per uno. E Il Volo per tutti. Su Canale 5 va in onda la prima delle tre serate evento tratte dal mega concerto all’Arena di Verona. Una delle location più suggestive della musica italiana.

Uno di quei poche che fanno capire ai pochi fortunati che ci salgono di essere “arrivati”, ma per davvero. D’altronde Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto da tempo non sono più i “tenorini” lanciati da Antonella Clerici poco più che bambini, ma vere e proprie stelle del pop. E lo show Mediaset lo ha dimostrato una volta di più, per tre motivi.

Primo: gli ospiti vip. Da Giorgia, in veste anche di co-conduttrice, a Roberto Vecchioni, da Claudio Baglioni a Francesco De Gregori fino ad Alessandra Amoroso e Mara Sattei. Duetti sulle note del loro repertorio e dei classici italiani.

Secondo: gli ascolti. Due milioni e 632mila telespettatori, per uno share del 18,9%. Il prime time è stato vinto dalla fiction Il Clandestino andata in onda su Rai 1 con 2 milioni e 821mila telespettatori (16,10%, share più basso in virtù della minore durata), ma il dato è significativo per uno spettacolo puramente musicale.

Terzo: il chiacchiericcio. Su X, l’ex Twitter, è stato un diluvio di commenti in tempo reale. Entusiastici, commossi, critici, ironici. E soprattutto, è tornato il tormentone “scioglimento”, con toni genuinamente preoccupati per i presunti screzi del passato recente con Barone. In uno dei momenti più emozionanti, Ginoble si scioglie in lacrime per la gioia dopo aver cantato con Vecchioni. E c’è chi scrive, subito: «Durante tutti i concerti Piero e Ignazio spesso lo lasciano da solo. Non è facile essere il terzo quando due siciliani sono molto intimi. A volte spero che diventi solista». Ma chi glielo fa fare?