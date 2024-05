Gaetano Di Vaio, terribile incidente in scooter: l'attore è in prognosi riservata

16 maggio 2024 a

a

a

Una manovra sbagliata che gli ha fatto perdere il controllo dello scooter. La terribile caduta gli ha fatto perdere i sensi. Poi la corsa in ambulanza. L'attore e produttore Gaetano Di Vaio è stato vittima di un bruttissimo incidente nella notte fra il 15 e il 16 maggio in via Santa Maria a Cubito, a Qualiano in provincia di Napoli. Dopo la caduta violentissima sull'asfalto, sono intervenuti sul posto i carabinieri. Di Vaio è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso all'ospedale San Giuliano di Giugliano ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Da giovane ha avuto alcuni problemi con la giustizia legati alla droga, tanto da trascorrere diversi anni nel carcere di Poggioreale, dopo i quali è diventato operatore culturale. Successivamente è entrato a far parte della compagnia teatrale di Peppe Lanzetta e ha poi fondato l'associazione e casa di produzione cinematografica "Figli del Bronx”, oggi diventata “Bronx Film”.

Video su questo argomento Meryl Streep strepitosa a Cannes: così sul red carpet a 74 anni | Guarda

Di Vaio è stato attore nei film di Abel Ferrara e Stefano Sollima. Dal 2011 con la sua casa di produzione ha co-prodotto premiati film d'autore - Per amor vostro, di Gaudino, Là-bas di Lombardi -, ha partecipato a festival internazionali e ha preso parte come attore alla serie "Gomorra" di Roberto Saviano.