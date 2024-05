Affari Tuoi, la gufata sul pacco 13 di Domenico: "Quel numero...", un disastro

16 maggio 2024 a

Ad Affari Tuoi è il turno di Domenico da Napoli. Una coppia vulcanica, insieme alla moglie Susy, che ha subito messo il buon umore in questa puntata di giovedì 16 maggio. Domenico pesca il pacco numero 13 e Amadeus parte subito con la gufata: "Beh, numero 13, a Napoli questo numero non porta proprio bene". Domenico resta in silenzio un istante poi gela subito Ama: "Io non credo ai numeri, diciamolo subito". E a questo punto comincia la partita con Domenico che inizia a prendere una serie di pacchi rossi che di fatto fiaccano subito la partita. La moglie Susy tuona: "Scusa Ama, è stato qui per 22 puntate, gli avete spiegato bene come funziona il gioco?".

E a questo punto la moglie racconta come ha conosciuto il marito: "Eravamo sul lungomare e lui parlava. A un certo punto l'ho corretto sulla pronuncia e lui mi ha detto 'beh hai capito lo stesso'. Poi ci siamo visti e siamo usciti insime. E dopo l'ennesimo suo monologo gli ho detto 'basta' e l'ho baciato". E a quanto pare, a giudicare dai tweet, il pubblico a casa ha apprezzato la sincerità di Susy. Infine Domenico ha cambiato il pacco della gufata: ha mollato il 13 per prendersi il pacco 2. Da lì in poi una serie di sfighe: pacchi rossi esauriti in pochissimi minuti e si va alla regione fortunata