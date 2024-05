Striscia la notizia, Staffelli fermato? Alle sue spalle le borseggiatrici

Roberto Tortora 21 maggio 2024 a

Assume sempre più i contorni dell’emergenza il fenomeno delle borseggiatrici di Milano, presenti su tutto il territorio cittadino e su ogni mezzo di trasporto pubblico, pronte a sgraffignare qualsiasi cosa a danno dei poveri cittadini e dei turisti in visita. Su questo tema, il tg satirico di Canale 5, Striscia La Notizia, ci ha tirato su una vera e propria crociata, andando a stanare nelle metropolitane e nelle stazioni ferroviarie le ladre da “pickpocket”, cioè da borseggio. Con uno degli inviati principali, Valerio Staffelli, che ormai viene riconosciuto dalle stesse furfanti, che scappano alla sua vista.

L’ultimo episodio capitato alla troupe di Antonio Ricci, però, è paradossale. Una collaboratrice di Striscia, in possesso di regolare biglietto alla Stazione Centrale di Milano, è stata bloccata ai varchi d’ingresso dal personale di terra, mentre accanto a lei le borseggiatrici scivolavano via indisturbate, impedendo così di proseguire l’inchiesta sui furti sui treni. Questo stop ha richiesto l’intervento di Valerio Staffelli stesso, ma, al momento di chiedere spiegazioni, un membro dello staff della stazione gli ha risposto: “Li buttiamo fuori noi. Lei fa solo lo show”. Sbigottimento generale, mentre le ladre passavano i tornelli e se ne andavano in giro per la stazione a delinquere. Il servizio integrale verrà mandato in onda questa sera a Striscia La Notizia. Quello delle borseggiatrici è un fenomeno sempre più preoccupante, un mese fa circa ha coinvolto, suo malgrado, anche il vicepresidente del Comitato sicurezza per Milano, Nicholas Vaccaro.

L’uomo era alla stazione metro Garibaldi M2, di fronte ai tornelli, ed è stato preso di mira dalle borseggiatrici, accerchiato da 8 donne con fare minaccioso e da un uomo che si fingeva una guardia giurata. Il Comitato ha poi denunciato l’accaduto su Instagram: “Borseggiatrici hanno cercato di aggredite il vicepresidente a Garibaldi sulla M2 davanti ai tornelli mentre stava avvisando la presenza di borseggiatrici con altri ragazzi della squadra anti borseggio. Hanno accerchiato Nicholas 8 borseggiatrici e un uomo che si è spacciato come guardia giurata della polizia di stato”.