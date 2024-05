Striscia la Notizia, Staffelli aggredito dalle rom: pietrate, sputi e insulti

07 maggio 2024 a

Insulti, sputi, pietre, spazzatura e addirittura il latte del biberon che stava succhiando un neonato. Si è visto tirare addosso di tutto Valerio Staffelli mentre stava registrando un servizio su Corso Como a Milano che andrà in onda questa sera su Striscia La Notizia (Canale5).

Ad aggredire l'inviato del tg satirico sono state due donne che sono state conosciute anche alle forze dell'ordine come borseggiatrici. Staffelli le aveva già incontrate a Milano durante una delle sue missioni per cercare di mettere in guardia cittadini e turisti dai borseggi, sempre più numerosi in metropolitana e nelle vie del centro. Erano state “temporaneamente” arrestate, ma una volta libere sono tornate tranquillamente a rubare con la tecnica della cartina.

Le telecamere di Striscia anche questa volta le ha pizzicate in azione in una delle vie più affollate della movida milanese. Una aveva un neonato in braccio. Staffelli decide per questo di uscire allo scoperto e chiedere conto della presenza del bambino, “costretto” ad accompagnarle durante i borseggi. In tutta risposta, le ladre hanno bersagliato l’inviato con insulti, sputi, pietre, spazzatura e addirittura con il latte del biberon.