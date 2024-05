Bella Hadid estrema a Cannes, così sul red carpet: tutti di sasso

21 maggio 2024 a

Bella Hadid si è presentata sul red carpet del Festival del cinema di Cannes per la prémière del film The Apprentice con un abito di Yves Saint Laurent color bronzo scollato e completamente trasparente. La modella non indossava il reggipetto e dunque era praticamente in topless.

Fisico statuario, la Hadid, che ha 27 anni, ha incantato i presenti, lasciandoli letteralmente a bocca aperta.

Ieri 20 maggio è stato il momento della politica con l’attesissimo film su Donald Trump, uno dei 22 lungometraggi in corsa per la Palma d’Oro. Finora qualcuno scommette sul musical ’Emilia Perez’ del regista francese Jacques Audiard; ma ancora non si sono visti 11 dei 22 film in concorso e oggi è la volta di Paolo Sorrentino, che racconterà la sua Napoli in Parthenope.

La giuria, presieduta da Greta Gerwig, scopre The Apprentice, attesissimo biopic sull’ex presidente Usa, a sei mesi dalle elezioni presidenziali americane, in cui il magnate ci riprova. Il film racconta gli anni iniziali del magnate, gli anni in cui era imprenditore immobiliare e il suo rapporto con il suo confidente e mentore politico, l’avvocato Roy Cohn, un uomo che è stato strettamente associato al maccartismo e alla mafia di New York.

Nel ruolo dell’ex presidente degli Stati Uniti, e attuale candidato alla presidenza, Sebastian Stan (Captain America); in quello dell’avvocato, Jeremy Strong (Succession). Il film è diretto dal danese-iraniano, Ali Abbasi, che muove i primi passi a Hollywood dopo alcuni film che hanno attirato l’attenzione sulla Croisette (Border e Mashhad Nights).