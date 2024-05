Cannes, Palma d'oro ad Anora di Sean Baker: ecco tutti i vincitori

25 maggio 2024 a

E' stata assegnata ad Anora di Sean Baker la Palma d'oro del 77esimo Festival di Cannes. A deciderlo la giuria presieduta da Greta Gerwig. "Per tutta la vita il mio obiettivo è stato quello di andare a Cannes", aveva detto il regista arrivando sulla Croisette. Il suo film racconta di una spogliarellista di New York, che passa dalla malavita della città alle ville di lusso degli oligarchi russi. Un vero e proprio successo per un regista indipendente come lui, che è sbocciato tardi.

La Camera d'or per la migliore opera prima di tutta la selezione del Festival è stata vinta invece da Armand di Halfdan Ullmann Tondel. Ad assegnarla la giuria presieduta Emmanuelle Béart e Baloji. Il premio per la Migliore sceneggiatura, assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, è stato vinto da The Substance di Coralie Fargeat.

Ben quattro interpreti, poi, hanno vinto il premio per la migliore attrice. Si tratta di Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez, tutte per il film Emilia Perez di Jacques Audiard. Mentre il premio per il migliore attore è stato vinto da Jesse Plemons per Kinds of kindness di Yorgos Lanthimos. Il premio speciale è andato al film The seed of the sacred fig di Mohammad Rasoulof; il premio per la migliore regia a Miguel Gomes per Grand tour; il premio della giuria a Emilia Perez di Jacques Audiard. Infine, il Grand Prix è stato vinto da All we imagine as light di Payal Kapadia.