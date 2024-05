Otto e Mezzo, Beppe Severgnini: "Meloni str***? Cosa deve imparare"

28 maggio 2024 a

A Otto e Mezzo, nella puntata di questa sera, martedì 28 maggio, il tema centrale è quello del saluto di Giorgia Meloni a Vincenzo De Luca: "Salve presidente, sono quella str*** di Giorgia Meloni", ha detto il premier salutando il governatore a Caivano. E a criticare il premier è Beppe Severgnini: "Io ho apprezzato le mosse di Giorgia Meloni, anche in Europa, si è ricreduta su diversi temi. Ma di fatto credo che debba imparare a parlare in modo meno volgare".

Insomma a quanto pare se l'offesa di De Luca rivolta a Meloni viene citata dalla diretta interessata, ecco che subito scatta la "condanna" per il premier. Se invece è il governatore della Campania a insultare il presidente del Consiglio, ecco che arriva un assordante silenzio. Ed è stato Vittorio Feltri a sintetizzare bene questo tipo di atteggiamento di una parte della sinistra e di una parte di opinionisti vicini ai progressisti: "Premesso che a me De Luca sta simpatico, siamo amici, sembra Totò, ma è stato lui a chiamarla ’stronza', e dopo che lei dice ’sono quella stronza' non va bene? Ormai, qualunque cosa dica la Meloni non va bene. Siamo al ridicolo". Nulla da aggiungere.