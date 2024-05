Affari Tuoi, scintille tra Jacopo e il papà Roberto: "Io accetto", dopo il pacco...

28 maggio 2024 a

Ad Affari Tuoi è la serata di Jacopo. Nella puntata andata in onda questa sera, martedì 28 maggio, il concorrente, accompagnato da papà Roberto gioca la partita perfetta. Centra i cambi e sa quando bisogna rifiutare l'offerta.

Il pacco numero 3 che pesca a inizio partita lo cede presto e si prende il numero 2. I pacchi blu volano via in pochissimo tempo e così resta con "soldi sicuri", ovvero tutti pacchi rossi, con l'obiettivo grosso dei 200.000 euro, dato che i 300.000 sono usciti di scena. E così nell'arco di pochissimi minuti Jacopo rifiuta offerte da 28.000 euro e da 45.000 euro. Proprio su questa ultima offerta c'è stato uno scontro tra Jacopo e papà Roberto. Il padre infatti a bassa voce sussurra: "Io accetto,io li prenderei". Jacopo lo gela: "Io invece no, rifiuto e vado avanti". Tra i due c'è qualche piccola incomprensione. Quando si arriva al giro finale, quando i giochi sono ormai quasi decisi, il dottore offre 65.000 euro. Una cifra molto importante. Ed a questo punto che arriva il semaforo verde di Jacopo che accetta l'offerta. E fa bene: nel suo pacco, il numero 2, ci sono solo 15.000 euro. Una vera e propria mossa astuta che gli ha regalato una vittoria che va ben oltre la cifra che aveva nel pacco.