Kate Middleton, Caprarica spegne l'ottimismo sulla sua salute: "Ce lo dirà lei"

Se nei giorni scorsi sono trapelate indiscrezioni positive sullo stato di salute di Kate Middleton, che sta lottando contro un cancro, a riportare tutti coi piedi per terra ci pensa il giornalista Antonio Caprarica, secondo cui sarà la principessa stessa a parlare quando starà effettivamente meglio. Secondo l'esperto, tra l'altro, ci sono alcuni rumor che suggeriscono una certa preoccupazione, anche se altre voci provano a minimizzare la situazione. Il quadro che ne esce, così, appare piuttosto confuso.

Non aiuta nemmeno l'indiscrezione secondo cui sarebbero stati cancellati gli impegni della moglie di William per tutto il 2024. Parlando dei rumor positivi, Caprarica, ospite di Pomeriggio 5, ha detto: "Questa ventata di ottimismo pare diffusa ad arte da royal watcher vicini alla famiglia reale, che sono interessati a dare sensazioni molto più positive di quella che purtroppo invece è la realtà". E ancora: "Poi naturalmente ci sono le voci che descrivono una situazione estremamente allarmante e grave. Io sarei per fare attenzione su altro".

Innanzitutto, secondo l'esperto sarebbe buona cosa rispettare "la riservatezza di questa donna che sta lottando in modo drammatico con una situazione e malattia molto seria": "Ci dirà lei quando starà meglio". In secondo luogo, Caprarica sostiene che "il dato oggettivo è che noi non la vedremo in pubblico ancora per mesi, questa è una notizia e non sono rumor".