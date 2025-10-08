"Bocche cucite": il grave imbarazzo del Pd per la Albanese

Imbarazzo e bocche cucite. D’altronde ci sarebbe da difendere l’indifendibile, cioè Francesca Albanese e con lei il sindaco dem di Bologna Matteo Lepore, ma il Pd pur eccellendo in questa specialità stavolta rinuncia. «Mi scusi, sono al lavoro adesso, mi può richiamare dopo le 17.30?»; «Certo, a dopo». Col piffero! Alle 16.51, con un messaggio su WhatsApp, il consigliere dem Cristina Ceretti ci liquida: «Può riprendere il mio intervento da qui (allega un link di Facebook, ndr). Non aggiungo altro, grazie». Prego. Il Consiglio comunale, coi 25 voti della maggioranza – 9 i contrari tra l’opposizione di centrodestra – ha approvato la concessione della cittadinanza onoraria alla relatrice Onu per i territori palestinesi.
Albanese sminuisce le atrocità di Hamas, ha sbeffeggiato il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari (altro dem), quando dal palco ha ricordato gli ostaggi israeliani; lo stesso sindaco è stato subissato di fischi dalla claque dell’Albanese la quale l’altra sera in tivù se n’è andata indignata quand’è stata nominata la senatrice a vita Liliana Segre. Che poi ha pure dovuto subire un’ulteriore umiliazione dall’imparziale relatrice: «Ho grandissimo rispetto per la senatrice Segre (figuriamoci se non ne avesse, ndr), una persona che ha vissuto traumi indicibili e che è profondamente legata a Israele, per questo sostengo che ci sono gli esperti e che non è la sua opinione, o la sua esperienza personale, a stabilire la verità su quanto sta accadendo (...) c’è chiaramente un condizionamento emotivo che non la rende imparziale e lucida davanti a questa cosa». Già: la verità la stabilisce Francesca Albanese.
Torniamo al link, ossia all’intervento in aula del consigliere Ceretti: «Il mio voto non è scontato o facile, ed è dato per rispetto e responsabilità verso la maggioranza e anche perché ai contenuti di questa delibera credo fermamente». Ma, ha aggiunto la dem, «ho sperato che il sindaco Lepore alla luce di alcuni atteggiamenti e parole di Albanese nelle ultime settimane si prendesse un po’ di tempo prima di portare in aula questo atto».
E ancora: «Esprimo solidarietà al sindaco di Reggio Emilia, è stata una caduta di stile». Ceretti rilancia: «Ho sperato di sentire da Albanese, quando è venuta qui, parole nette di distanza da Hamas». La contesta apertamente ma ha votato per l’onorificenza: la coerenza prima di tutto. Non parla a Libero lei e non lo fa nemmeno la sua capogruppo, Giorgia De Giacomi la quale apprendiamo dal sito del Comune «ha iniziato il suo impegno politico e sociale per contribuire alla lotta al cambiamento climatico», sulle orme di Greta: «Sono con un cliente, possiamo sentirci tra un’oretta e mezza?». Avremmo potuto aspettarne cinque e non sarebbe cambiato nulla. Sssh, con Libero non si parla, l’ordine di scuderia è partito forte e chiaro. Proviamo comunque a chiamare la collega Loretta Bittini. Le scriviamo anche un messaggio, come abbiamo fatto con la De Giacomi. Inutile, tra i dem è scattato il mutismo selettivo. Italia Viva si ribella, ma a Bologna non ha rappresentanza in municipio: «La cittadinanza onoraria all’Albanese è un grave errore, per le sue parole quantomeno ambigue su Hamas, il 7 ottobre, e per le posizioni sulla senatrice Segre». Il Pd di Bologna è rosso di vergogna. Il sindaco, in serata, accende ancora di più l’intensità: «Ho votato a favore di una proposta arrivata dopo una discussione. Albanese è una rappresentante delle Nazioni unite. Purtroppo la politica e i media italiani fanno di tutto quello che succede nel mondo qualcosa di veramente grottesco». Ah, colpa nostra. «È una persona che ha sempre portato un punto di vista diverso da quello che i media e i Governi occidentali che sostengono, non è vero che ha inneggiato ad Hamas». E i consiglieri dem acconsentono.