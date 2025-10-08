Libero logo
Circo Massimo, al via il nuovo programma di Giannini: chi sono i primi ospiti

di Andrea Carrabino mercoledì 8 ottobre 2025
2' di lettura

Anche Massimo Giannini si butta nella mischia. L'editorialista di Repubblica, a quasi dieci anni di distanza dalla conduzione di Ballarò, ci riprova con un nuovo talk-show politico. Questa volta sul Nove. Il suo programma si chiamerà Circo Massimo e riprende il nome della trasmissione radiofonica già condotta a Radio Capital, dal 2017 al 2020. Il debutto è fissato per questa sera, mercoledì 8 ottobre alle 21.30, in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+.

E gli ospiti della prima puntata sono già tutto un programma. Il primo? Rullo di tamburi: Fabio Fazio. Lo stesso Gianni è uno degli onnipresenti a Che Tempo Che Fa. Poi, naturalmente, Luciana Littizzetto e l'immancabile Roberto Saviano. Completano il parterre la scrittrice Viola Ardone e la storica dell'ebraismo Anna Foa. Circo Massimo si svilupperà in quattro appuntamenti da 90 minuti ciascuno, prodotti da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery.

"Mercoledì 8 ottobre comincia Circo Massimo sul Nove in prima serata. Siamo riuniti qui in redazione, stiamo lavorando per preparare la prima e le puntate successive. Ancora non vi posso dare troppe anticipazioni sui temi. Però vi dico fin da ora: dimenticatevi i talk classici che siamo abituati a vedere tutti i giorni. Non sarà un luogo in cui le curve una contro l'altra armate litigano - ha spiegato Giannini -. Sarà un posto nel quale cercheremo di ragionare e di riflettere su grandi temi: la guerra, la pace, la stagione dell'odio. Tutto quello che ci aspetta in futuro sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista geostrategico".

