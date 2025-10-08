Libero logo
IlariaSalis
IsraeleHamas
FrancescaAlbanese
Garlasco

Max Allegri, "Rafa attaccalo, è cotto": un suo ex giocatore nel mirino

mercoledì 8 ottobre 2025
Max Allegri, "Rafa attaccalo, è cotto": un suo ex giocatore nel mirino

(LaPresse)

2' di lettura

Massimiliano Allegri non si è mai accontentato di guardare la partita da spettatore, neppure per un secondo. E nell’ultimo Juventus-Milan, finito 0-0 allo Stadium, il tecnico livornese ha provato in ogni modo a incidere dal bordo campo, anche puntando tutto su un suo ex giocatore. Il match non è stato spettacolare, con entrambe le squadre attente più a non scoprirsi che a colpire. Ma nel finale, il toscano ha fiutato la possibilità di sfruttare un punto debole bianconero: “Rafa, vai su Rugani! Devi attaccare Rugani, è cotto Rugani!”, ha urlato più volte verso Leao, come mostrato dalle telecamere di Dazn nella rubrica Bordocam.

L’idea era chiara: far leva sulla stanchezza del difensore juventino per sbloccare la gara, provvidenziale però nel murare Leao nell’occasione avuta in area dopo il cross di Pulisic. Tudor, dall’altra parte, si è accorto subito della strategia avversaria e ha chiesto a Rugani se volesse il cambio. Ma il difensore ha stretto i denti: “No mister, resto in campo”. E così Allegri ha continuato a incitare il suo attaccante, che però non ha risposto come sperato. “Rafa, taglia dentro che cammina! Dai Rafa, proteggi ‘sta palla!”, ha urlato più volte, esasperato dal suo atteggiamento e dal clamoroso gol sbagliato a pochi metri dalla porta.

Napoli, Inter (e Allegri): Serie A, l'ora del primo verdetto

Cinquanta giorni dopo la partenza, la serie A si ferma. L’occasione è buona per un primo bilancio, anche pe...

Nel finale, con la Juventus in crescita e l’ingresso di Openda a dare nuova spinta, Allegri ha continuato a spronare Leao anche in fase difensiva: “Tornaaaa!”. Ma il portoghese è apparso spento, distratto, lontano parente del giocatore decisivo che conosciamo. Al fischio finale, Allegri ha lasciato il campo infuriato: il suo piano non aveva funzionato e la sfida si è chiusa con uno 0-0 che non ha soddisfatto nessuno.

Antonio Cassano insulta Max Allegri: "Uno schifo, divento matto!"

Antonio Cassano torna all’attacco. Nell’ultima puntata di Viva el Fútbol, l’ex fantasista ha ri...

Ex Thiago Motta vicino al Monaco? Ecco perché per la Juventus è un'ottima notizia

Cinquanta giorni dopo Napoli, Inter (e Allegri): Serie A, l'ora del primo verdetto

Parole come pietre Antonio Cassano insulta Max Allegri: "Uno schifo, divento matto!"

tag
massimiliano allegri
juventus
milan
rafael leao

Ex Thiago Motta vicino al Monaco? Ecco perché per la Juventus è un'ottima notizia

Cinquanta giorni dopo Napoli, Inter (e Allegri): Serie A, l'ora del primo verdetto

Parole come pietre Antonio Cassano insulta Max Allegri: "Uno schifo, divento matto!"

ti potrebbero interessare

3072x2308

Thiago Motta vicino al Monaco? Ecco perché per la Juventus è un'ottima notizia

Lorenzo Pastuglia
3072x2049

Napoli, Inter (e Allegri): Serie A, l'ora del primo verdetto

Claudio Savelli
1400x933

Antonio Cassano insulta Max Allegri: "Uno schifo, divento matto!"

Lorenzo Pastuglia
481x303

Juve-Milan, Allegri sbrocca: "In spogliatoio non fiata nessuno", con chi ce l'ha

Lorenzo Pastuglia