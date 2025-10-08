Max Allegri, "Rafa attaccalo, è cotto": un suo ex giocatore nel mirino

Massimiliano Allegri non si è mai accontentato di guardare la partita da spettatore, neppure per un secondo. E nell’ultimo Juventus-Milan, finito 0-0 allo Stadium, il tecnico livornese ha provato in ogni modo a incidere dal bordo campo, anche puntando tutto su un suo ex giocatore. Il match non è stato spettacolare, con entrambe le squadre attente più a non scoprirsi che a colpire. Ma nel finale, il toscano ha fiutato la possibilità di sfruttare un punto debole bianconero: “Rafa, vai su Rugani! Devi attaccare Rugani, è cotto Rugani!”, ha urlato più volte verso Leao, come mostrato dalle telecamere di Dazn nella rubrica Bordocam.

L’idea era chiara: far leva sulla stanchezza del difensore juventino per sbloccare la gara, provvidenziale però nel murare Leao nell’occasione avuta in area dopo il cross di Pulisic. Tudor, dall’altra parte, si è accorto subito della strategia avversaria e ha chiesto a Rugani se volesse il cambio. Ma il difensore ha stretto i denti: “No mister, resto in campo”. E così Allegri ha continuato a incitare il suo attaccante, che però non ha risposto come sperato. “Rafa, taglia dentro che cammina! Dai Rafa, proteggi ‘sta palla!”, ha urlato più volte, esasperato dal suo atteggiamento e dal clamoroso gol sbagliato a pochi metri dalla porta.