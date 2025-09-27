Principe William, il dramma: "Il periodo più difficile della mia vita"

L'ultima puntata di The Reluctant Traveler offre un viaggio inedito non solo tra le mura di uno dei castelli più iconici del Regno Unito, il castello di Windsor, ma anche e soprattutto nella dimensione più personale del principe William. L’erede al trono britannico ha infatti scelto di aprirsi parlando con Eugene Levy, conduttrice del programma, raccontando il periodo difficile che la sua famiglia ha attraversato nel 2024, un anno che lui stesso definisce "il più difficile della mia vita".
Si parte dalle malattie che hanno colpito re Carlo e la principessa Kate Middleton. William non ha nascosto il peso di quei mesi, ma ha anche sottolineato come le difficoltà abbiano rafforzato i legami e la resilienza familiare. "La vita ci mette continuamente alla prova. Superare certi momenti è ciò che ci definisce davvero", ha dichiarato con sincerità.
L’incontro tra William e Levy, che verrà trasmesso la prossima settimana su Apple TV+, ha avuto come sfondo il Castello di Windsor, residenza storica e simbolo della monarchia. In un clima informale e ricco di battute, il principe ha accompagnato l’attore canadese in un tour speciale, raccontandone curiosità e aneddoti. Con tono ironico ha commentato: "Offriamo questo servizio a tutti, organizziamo tour personalizzati ovunque".
Donald Trump, choc a Windsor: come viene accolto da Re CarloRoba da re. Donald Trump è stato accolto a Windsor letteralmente come se fosse un sovrano. La sua seconda visita ...
Uno dei momenti più divertenti dell’episodio è stato l’arrivo di una lettera recapitata a Levy nella sua stanza d’albergo, scritta su carta intestata di Kensington Palace. Mostrandola alle telecamere, l’attore non ha trattenuto le risate. Il messaggio, datato gennaio 2025 e firmato personalmente da William, recitava: "Caro Eugene, ho saputo che sei nel Regno Unito e mi chiedevo se ti farebbe piacere visitare il Castello di Windsor. Se domani alle 10 sei libero, ti aspetto per una visita guidata privata. Sarebbe un piacere vederti! Con i miei migliori auguri". E così fu...