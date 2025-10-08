Centrodestra, ecco i nomi dei candidati per Veneto, Campania e Puglia

Accordo raggiunto nel centrodestra: a margine della riunione sulla legge di bilancio che si è tenuta oggi pomeriggio, i leader della maggioranza sì sono confrontati sulle candidature per la prossima tornata delle elezioni regionali.

"Scambio che ha portato a definire le candidature del viceministro agli Affari esteri e coordinatore dell'Esecutivo di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli in Campania, dell'imprenditore ed ex presidente della Fiera del levante Luigi Lobuono in Puglia e del vicesegretario federale e deputato della Lega Alberto Stefani in Veneto. La coalizione, come sempre, darà il massimo supporto ai suoi candidati", si legge in una nota congiunta del centrodestra. Resta il nodo sul nome da spendere in Lombardia, che apparterrà però a Forza Italia.

"Per me è l'onore più grande", commenta a caldo Stefani, che si candida dunque a prendere il posto del Doge Luca Zaia, anche lui lghista. "Ringrazio la coalizione di centrodestra per il sostegno, ora avanti verso il traguardo. Il 23 e 24 novembre siamo chiamati a eleggere il presidente di tutti i veneti. La nostra squadra è pronta ad amministrare la Regione, in continuità con l'ottimo lavoro di Luca Zaia". "Il nostro impegno è chiaro: metteremo davanti a tutto, anche alle logiche della politica, le necessità delle persone - spiega - accetto questo confronto forte di una eredità solida. Abbiamo davanti grandi e nuove sfide, che meritano di essere affrontate con energia. A partire dal disagio giovanile, dall'invecchiamento della popolazione, dalla crisi economica internazionale, sino alla difesa dell'ambiente e del lavoro. Trascorrerò la campagna elettorale nelle piazze e nelle periferie dei nostri Comuni, cercando di stringere la mano a quanti più veneti possibile. Ascolterò tutti, compreso chi non la pensa come me".

"Rialziamoci per tornare grandi", sono invece le prime parole che affida ai social da candidato presidente del centrodestra per la Regione Campania Cirielli. Il viceministro agli Affari Esteri condivide anche una foto che lo ritrae e che riporta il suo nome e, sotto, la scritta: "Il tuo presidente per la Campania".

Al termine del vertice sarebbero rimasti a parlare tra loro in separata sede, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Nessuna conferma sul faccia a faccia ma secondo alcune autorevoli fonti parlamentari della maggioranza, sul tavolo del 'bilaterale' ci sarebbero state anche gli equilibri per il dopo voto in Veneto.