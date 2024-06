De Martino nuovo re, Bortone flop: la prossima Rai, chi rischia il posto

03 giugno 2024 a

Aria da ultimi giorni di scuola in casa Rai. La settimana che si conclude oggi, a cavallo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, ha segnato il cambio stagione nei palinsesti della televisione di Stato sui quali incombe, tuttavia, prepotentemente già il futuro.

L’addio dimesso e senza particolari cerimonie di Amadeus, giunto venerdì sera all’ultima vera apparizione sugli schermi di RaiUno con l’ultima puntata di Affari tuoi, ha subito aperto il capitolo successione, proprio alla guida del game-show dei pacchi, alla guida del quale dovrebbe arrivare quasi sicuramente il quotatissimo Stefano De Martino. Per l’ex ballerino di Amici si parla addirittura di un quadriennale da otto milioni di euro. Giusto un paio di milioncini in meno del contratto finora considerato choc di Amadeus con la Warner. Prova muscolare della Rai che con l’acclamato showman partenopeo si appresta a mettere in atto l’inizio forte di quella che potrebbe essere una lunga svolta generazionale.

ROTOCALCO QUOTIDIANO

Addii e nuovi arrivi a parte, l’ammiraglia Rai, salutando i suoi conduttori principali, giunti al traguardo delle vacanze, ha firmato una serie di riconferme per merito. A chiudere i battenti per prima, come sempre, è stata UnoMattina. Il rotocalco quotidiano che da quasi quarant’anni dà la sveglia agli italiani, ha concluso l’edizione invernale col sorriso legato agli ascolti, grazie a uno share costantemente attorno al 20%, e alla conferma della bella coppia di conduttori: Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla che torneranno a settembre per la terza stagione consecutiva al timone di una delle trasmissioni simbolo della tv di Stato. UnoMattina che, peraltro, come tradizione non si interromperà, ma cederà solo il timone alla versione estiva, in onda da domani, condotta da Alessandro Greco e Greta Mauro. Stagione chiusa col vento in poppa anche da Eleonora Daniele e le sue Storie Italiane, trasmissione della mezza mattinata di RaiUno giunta all’undicesima stagione, rinfrancata anche da una nota di merito del direttore del day-time: Angelo Mellone.

Ha chiuso le pentole e lavato i piatti per l’ultima volta quest’anno anche la regina dell’ora di pranzo, Antonella Clerici col suo È sempre mezzogiorno in rialzo di ascolti, dedicando un saluto anche all’ex chef Lorenzo Biagiarelli. Riconferma neanche a dirlo, per il lanciatissimo Alberto Matano, salutato con tanto di vassoio di pasticcini dalla sua affezionatissima Mara Venier, a sua volta ai saluti con l’ennesima stagione di Domenica In. Tra le versioni estive, da domani pomeriggio in onda Estate in diretta che vedrà al timone la staknovista Nunzia De Girolmo affiancata da Gianluca Semprini e Gigi Marzullo.

INCOGNITE

A fronte di tanti successi ci sono tuttavia anche tre incognite, tutte al femminile. Elisa Isoardi dopo qualche tormento sembra destinata, almeno dagli indizi da lei stessa forniti sui social, alla conduzione di un nuovo programma Rai su alimentazione e benessere. Caterina Balivo, con il suo La volta buona contenitore pomeridiano costantemente in altalena di ascolti, ha salutato la sua stagione di ritorno con qualche mugugno e incomprensione con il suo stesso staff.

A rischiare più di tutti la non riconferma è Serena Bortone che nella stagione più bassa di RaiTre, con il suo chiacchieratissimo contenitore del weekend Chesarà... ha fatto tanto parlare,specie nelle ultimissime settimane, per le note polemiche politiche, senza riuscire tuttavia mai a sollevare l’indice più importante, quello dell’audience, rimasto costantemente sotto la soglia, tanto da condannare la conduttrice a una quasi sicura chiusura del programma.