Reazione a Catena, i Chiuchiarelli vincono 16mila euro. Ma i social insorgono: "Troppo facile"

Nuova puntata, stessa storia: i Chiuchiarelli continuano a dominare e vincere. A Reazione a Catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno, il trio formato da Davide, mamma Rita e sua moglie Chiara si è confermata campione, superando senza problemi i Con e senza, il trio sfidante composto da Francesco, Emanuele e Antonio, provenienti da Martina Franca. I tre amici pugliesi sono stati artefici di una prestazione di tutto rispetto, arrivando a un passo dalla successo. Ma si sono dovuti inchinare allo strapotere dei campioni in carica, che si sono portati a casa un montepremi stratosferico.

Per aggiudicarsi l'Ultima Parola, i Chiuchiarelli hanno prima dovuto dimezzare il loro montepremi. E poi indovinare un termine, compreso tra In e o, che facesse da collegamento tra le parole "Lettera" e "Posto". A questo punto del gioco, il trio ha unito le loro forze scegliendo di affidarsi alla parola “Incarico”. “Una lettera d’incarico è quella che il datore fa firmare al lavoratore quando gli commissiona un contratto, quando si inizia un impiego. Un incarico è anche un posto di lavoro. Dare un incarico”, ha spiegato Davide. Una scelta dimostratasi vincente, che ha permesso al trio di aggiudicarsi la bellezza di 16mila euro in gettoni d’oro.

Trionfo in studio, malumore sui social. A casa gli appassionasti di Reazione a Catena non hanno affatto apprezzato la scelta dell'Ultima Parola, giudica troppo semplice da azzeccare. "A reazione a catena - scrive un utente su X - stanno regalando soldi ai concorrenti con parole finali vergognosamente facili. È uno schifo vedere chi punito con parole difficili e chi favorito a individuare parole. Es.5 parole 1:Elefante(Dumbo)'Novembre(dopo otto),Dollaro, targa ecc. Favoritismi schifo".