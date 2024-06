Blasi-Totti, ecco quali foto sono sparite: gossip-terremoto, cosa sta succedendo

07 giugno 2024 a

Dai profili social di Ilary Blasi e di Francesco Totti sono sparite tutte le immagini, foto e video, dei loro rispettivi attuali compagni, Bastian Muller e Noemi Bocchi.

Il giallo degli scatti sarebbe da attribuire non a segnali di crisi nelle coppie, come riporta il sito Tgcom24, ma da una strategia legale in vista del processo per il divorzio tra la conduttrice di Mediaset e l'ex Capitano della Roma.

In sostanza, i loro avvocati gli avrebbero consigliato di non pubblicare nulla che riguardi la loro vita privata attuale per evitare qualsiasi fraintendimento.

Insomma, come Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di non pubblicare più sui social le immagini dei loro figli Leone e Vittoria, così Ilary e Totti potrebbero aver scelto di non condividere con i follower quelle dei loro nuovi amori. E così hanno tolto con un colpo di spugna le foto dei rispettivi nuovi compagni.

Peraltro in questo momento in cui si dice che Noemi Bocchi sia incinta di Totti, Ilary vuole arrivare velocemente alla separazione prima dell'autunno. Per questo ha richiesto una sentenza parziale che modificherebbe lo stato civile da sposati a separati, si legge su Tgcom24. "Normalmente, una decisione giudiziaria su questi aspetti richiederebbe un anno e includerebbe questioni importanti come l'assegnazione dell'abitazione familiare, la custodia dei figli e l'importo del mantenimento", e Ilary "vede nella sentenza parziale un modo" per accelerare sul divorzio.