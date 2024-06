DiMartedì, scontro Fornero-Storace: "Salvini pericoloso", "Lei di gente ne ha rovinata"

12 giugno 2024 a

a

a

Elsa Fornero non ha digerito la vittoria delle destre a questa ultima tornata di elezioni Europee. In un editoriale su La Stampa è scattato il piagnisteo: "La mia prima reazione al voto europeo è stata: 'ancora una volta, i penalizzati da questo voto saranno i giovani". E ancora: "La classe dirigente europea non sembra esser riuscita a tenere la barra dritta sui valori dei padri fondatori dell'Unione che si sono tradotti in moneta unica e mercato unico, nelle libertà di movimento e d'impresa, nell'abolizione delle frontiere e del controllo passaporti".

Questi valori insomma non sembrano più "un grande ideale da realizzare e diffondere". E così nello studio di Giovanni Floris, a DiMartedì, l'ex ministro rincara la dose e mette nel mirino il leader leghista, Matteo Salvini, con parole pesanti: "Non so se capisce oppure no, propendo per la seconda. Quindi è comunque pericoloso". Ne ha anche per Vannacci: "Si possono ottenere i voti ingannando la gente?", afferma la Fornero. In studio c'è Francesco Storace che risponde per le rime: "Ma lei chi è per esprimere questi giudizi, forse lei è un giudice?". Poi l'affondo: "Grazie a voi il centrodestra si rafforza", spiega accennando alla propaganda dei sinistri in questa campagna elettorale con cui hanno cercato di demonizzare la destra. Infine il colpo finale, rivolgendosi alla Fornero, Stroace tuona: "Ne ha rovinata di gente...".