Andrea Piscina, il conduttore arrestato per pedopornografia: scandalo a Milano

Andrea Piscina, 22 anni, speaker su RTL 102.5, conduttore de I nottambuli, è stato arrestato a Milano con l’accusa di aver adescato bambini online fingendosi «Alessia». Nel cellulare, grazie al lavoro dei tecnici, gli inquirenti ritengono di aver trovato oltre mille chat di esplicito contenuto pedopornografico intrattenute con bimbi fra 9 e 14 anni, la prova dei reati di «produzione di materiale pedopornografico» e di «violenza sessuale» per i quali giovedì la giudice Ileana Raimundo, su richiesta del pm Giovanni Tarzia, ha disposto il carcere. A motivare l’esigenza cautelare del carcere - oltre che l’utilizzo del crittografato servizio svizzero ProtonMail impermeabile alle richieste dell’autorità giudiziaria - è il fatto che il primo bimbo identificato (dopo la denuncia nell’estate 2023 della madre) non fosse stato adescato a caso online, ma fosse stato conosciuto da Piscina nell’attività in polisportiva.