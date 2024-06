Antonella Clerici, "devo prendermi del tempo": il messaggio dopo l'operazione

17 giugno 2024 a

"Devo prendermi del tempo": Antonella Clerici annuncia uno stop dopo l'operazione di urgenza alle ovaie a cui si è sottoposta qualche giorno fa. La conduttrice lo ha scritto in un post su Instagram, dove prima ha ringraziato i suoi fan "per l'affetto e la vicinanza" e poi ha spiegato: "Va meglio e finalmente sono tornata nella mia #casanelbosco tra alberi, natura, animali. Adesso un po' di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai. Dare valore anche all'ozio e talvolta fermarsi".

La padrona di casa di È sempre mezzogiorno su Rai 1 era stata ricoverata la settimana scorsa a Roma. Dopo un controllo, infatti, era emersa la necessità di un intervento immediato di ovariectomia. A corredo dell'ultimo post, la Clerici ha pubblicato una foto che la ritrae nella sua casa di Arquata Scrivia, al confine tra Piemonte e Liguria, dove vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle.

Tanti i messaggi di incoraggiamento e di supporto sia da parte dei fan che da parte di diversi personaggi dello spettacolo. "Un abbraccio stretto stretto", ha scritto, per esempio, la cantante Giorgia. Lorella Cuccarini ha commentato, invece, con tre cuoricini. Mentre Mara Venier ha commentato: "Un bacio grande Anto". Tra i messaggi anche quelli di Francesca Fagnani, Francesca Michielin, Elisa Isoardi, Alberto Matano, Andrea Delogu.