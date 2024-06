Annalisa stroncata da Antonello Venditti? La vendetta più dolce: ecco come risponde

19 giugno 2024 a

Un successo clamoroso, a tratti inarrestabile, quello di Annalisa, lanciatissima dopo l'ultimo Festival di Sanremo in cui si è classificata terza con la sua Sinceramente, diventata un assoluto tormentone. Un successo clamoroso e, nelle ultime ore, fotografato ancora da FIMI, che ha confermato la seconda certificazione di platino per E poi siamo finiti nel vortice, l'ottavo album dell'artista.

Per Annalisa un risultato notevole, storico: si tratta dell'album più venduto nella sua carriera ormai quindicennale. In passato altri progetti avevano sfiorato il traguardo, senza però mai raggiungerlo: Nuda, Bye Bye e Nali, album d'esordio, si erano infatti fermati a un solo disco di platino. Dietro al successo dell'ultimo lavoro, oltre a Sanremo, due brani che hanno fatto breccia: Bellissima e Mon Amour, tra i più venduti in Italia nella storia di FIMI.

In una recente intervista a Fanpage, Annalisa aveva parlato proprio di come è nato E poi siamo finiti nel vortice: "Sono andata in studio con un'intenzione ben precisa proprio nel giorno in cui è nata Bellissima. Credo che quella sia stata un'idea vincente e l'idea era quella di provare a unire due aspetti fondamentali legati al mio modo di fare musica: il primo è quello della melodia, delle parole e della vocalità legata alla musica italiana, quella leggera, soprattutto, parlo delle grandi donne della musica italiana, che per me sono una grandissima scuola e grande fonte di ispirazione. L'altro aspetto è quello del mondo sonoro, più elettropop, più filo anni 80, che è quello che mi piace di più, il mio preferito, quello che mi fa sentire a casa", spiegava l'artista.

"C'è qualcuno che...". Antonello Venditti stronca Annalisa: cosa non gli torna

La più dolce delle rivincite, per la cantante, che proprio nelle ultime ore è stata criticata da Antonello Venditti. "Prendi Annalisa - affermava in un'intervista a Leggo -: è una bravissima cantante, ma è stata costretta dal mercato a diventare altro da se stessa. Anche Angelina Mango". E ancora, aggiungeva: "Interpreti fantastiche e poi c’è qualcuno che decide il suono per tutti". Una critica, quella di Venditti, a cui come detto Annalisa risponde con le cifre di un successo clamoroso.