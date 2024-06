Fiorella Mannoia entra in sala prove e... "anche il bestemmione?"

20 giugno 2024 a

Per qualche imprecisato e imprevedibile motivo, lo scorso febbraio al Festival di Sanremo mentre Fiorella Mannoia portava la sua Mariposa, sui social era esplosa la clamorosa bufala della "bestemmia".

Secondo i telespettatori più attenti (si fa per dire), la grande cantante romana al posto di "orgogliosa e canto" del ritornello pronunciava un clamoroso improperio blasfemo. Tutto falso, ovviamente, e la stessa interprete di Caffè nero bollente non l'aveva presa benissimo, nei giorni dell'Ariston.

Sono passati mesi, e oggi può guardare a quelle notizie sorridendo. Anche perché di mezzo ci si mette un suo caro e talentuoso amico e collega, Michele Bravi. I due sono impegnati in un duetto, Domani è primavera e stanno girando il canonico videoclip.

Così, in una pausa delle riprese, Bravi, giudice di Amici di Maria De Filippi, ha pensato bene di dilettare la troupe indossando il vestito bianco che Fiorella aveva sfoggiato a Sanremo, facendole il verso. Mannoia non c'è, e quando entra in sala quadra Bravi interdetta e poi esplode in una risata di cuore. "Ma perché non ci siamo incontrati prima?", domanda con affetto all'amico, per poi commentare: "Con o senza il bestemmione?". Il video, ovviamente, è diventato virale non appena condiviso dai due artisti sui rispettivi canali social.