Reazione a Catena, "spero che Annalisa non sia in ascolto": Claudia scatena tutti

"Spero che Annalisa non sia in ascolto": Pino Insegno ha fatto questa battuta a Reazione a Catena su Rai 1 quando una delle concorrenti, Claudia, ha provato a indovinare la soluzione della Catena musicale intonando "Sinceramente", il brano che Annalisa ha portato all'ultima edizione di Sanremo. "Chiediamo umilmente scusa", ha replicato sorridente Claudia. "Ci mancherebbe", ha chiosato il conduttore. Alla fine, comunque, la risposta si è rivelata corretta. E grazie a essa la squadra di Claudia è riuscita ad accumulare ben 21mila euro.

Intanto, sono stati molti i commenti sulla canzone di Annalisa a Reazione a catena. "Sinceramente a Reazione a catena, l'ho indovinata dalla prima nota, non è normale penso", ha scritto per esempio un utente. Un altro invece ha commentato: "Lo sapevo, l'ho pensato subito".

Piuttosto facile si è rivelata anche la soluzione della seconda catena musicale. In un primo momento le campionesse hanno provato a indovinare con "Che idea" di Pino D'Angiò, come in molti hanno anche suggerito sulla piattaforma X. Insegno, però, ha spiegato che non era quella la risposta corretta. Dopo, quindi, le campionesse ci hanno riprovato con "Ma quale idea" di Pino D'Angiò, centrando così la risposta corretta.