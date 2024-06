Andrea Perroni, i segreti del "nuovo Fiorello": chi è l'erede designato su Rai 2

Alessandra Menzani 26 giugno 2024 a

“Coraggio” forse è una parola grossa in questo tipo di circostanza, visto che qui nessuno salva delle vite umane o è partito per il fronte. Ma ci vuole una discreta audacia per accettare una sfida simile: collocarsi nel segmento di palinsesto che fino a quel momento era occupato dal numero uno della televisione italiana, Fiorello, con un programma seguitissimo e amato come Viva Rai2. Ci proveranno, secondo le ultime indiscrezioni, due temerari: Andrea Perroni e Carolina Di Domenico.

Uno slancio simile a quello di Carlo Conti che andrà a condurre Sanremo dopo cinque trionfali edizioni di Amadeus, passato a Nove per diversi progetti e vagonate di euro. Ma in tv, come nello sport, nulla è certo. Contano i risultati e anche un outsider può conquistare la gloria. Prende forma settimana dopo settimana il nuovo “Mattin show” della seconda rete Rai: a partire da settembre, per tutta la stagione tv, dal lunedì al venerdì, torna su Rai2 il buongiorno con il sorriso portato in televisione da Fiorello con il suo Viva Rai2 nelle ultime due stagioni tv. Il titolo, come anticipa il sito TvBlog, dovrebbe essere Binario 2.

Ma chi è Perroni, colui che prenderà il posto del re dell’intrattenimento italico? Come Fiorello, si è fatto le ossa nel ruolo di animatore nei villaggi turistici. Ha 44 anni, è nato a Roma. La sua prima apparizione tv è del 2003 a Domenica in, come imitatore.

Nel 2005 entra a far parte della squadra di comici di Colorado Cafè Live, in cui propone la parodia di Sandro Piccinini. Il successo nella trasmissione gli vale l’ingresso come conduttore della parte comica nella squadra di Guida al campionato fino al 2009.

Nel 2013 è la volta di Zelig Off e poi di Zelig Circus. Dal 2010 inizia la sua esperienza radiofonica a Rai Radio 2 nel programma Radio 2 Social Club affiancando Luca Barbarossa insieme a Virginia Raffaele. Nel marzo 2015 porta in scena al Teatro Sistina di Roma lo spettacolo Siete tutti invitati. Al cinema si dedica alla commedia ruspante: Il ritorno del Monnezza, regia di Carlo Vanzina (2005), L’allenatore nel pallone 2, regia di Sergio Martino (2007), Tutte lo vogliono, regia di Alessio Maria Federici (2015). Binario 2 sarà, forse, la consacrazione. Il programma sarà più corale rispetto a Viva Rai2, che era un one man show costruito intorno al carisma di un’unica star: Fiorello. Una scelta sicuramente ponderata e intelligente.

Con Perroni dovrebbe esserci la sfolgorante Carolina di Domenico. Napoletana, 45 anni, quasi laureata in sociologia, nata e cresciuta a pane ed Mtv, dopo diversi anni come Veejay ha lavorato in quasi tutte le tv (da Sky a La7), persino a Sanremo come giurata esperta. È legata al cantante dei Velvet e conduttore radiofonico Pierluigi Ferrantini, con cui ha due figli. A settembre l’aspetta Binario 2: siamo sicuri che non perderà il treno.