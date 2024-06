Estate in diretta, Eleonora Giorgi parla del tumore: "Sono fragile, piango lacrime di sangue"

26 giugno 2024 a

Eleonora Giorgi è stata ospite oggi 26 giugno a Estate in diretta, il programma condotto da Nunzia De Girolamo su Rai 1. L'attrice da tempo sta lottando contro un tumore al pancreas e in questo momento sta vivendo un periodo difficile. "Sono un po’ fragile. Sono entrata in un periodo di fragilità. Cerco di non gravare sugli altri ma son presa da momenti di debolezza", confessa.

La Giorgi ha anche detto di essere molto soddisfatta della sua vita e di non avere rancori ma se dovesse andarsene le dispiacerebbe per i figli e il nipotino. "Se penso di andarmene tra figli e nipotino sento piangere lacrime di sangue", racconta commuovendo tutti.

L'attrice si è presentata in studio con i capelli molto biondi e ben curati. Tanto che la stessa De Girolamo lo ha notato e le ha fatto i complimenti. Quindi la Giorgi spiega che è stata una sorta di "vendetta" perché dopo sei mesi di chemioterapia, dove non le erano caduti capelli, da poco ha dovuto cambiare chemio e adesso c'è il rischio che li perda. "Allora ho detto che devono cadere biondi”.

Però poi con molta ironia e con il sorriso ha concluso che sta già preparando cerchietti con la frangia e altri accessori per cercare di risolvere questo effetto collaterale.