Reazione a Catena, la risposta sconcertante delle campionesse: "Nessuno è un cane"

02 luglio 2024

Nuova puntata di Reazione a Catena e un altro cambio della guardia al timone. Addio ai Lucchetti in questa puntata di martedì 2 luglio. Già finita per loro che devono lasciare spazio a "Forza e Coraggio", la nuova squadriglia vincente composta da Rossella, Marialaura e Assunta.Ad avere la meglio sono state le concorrenti di Cosenza, composte da una madre e le sue due figlie. Un legame forte, il loro, che si è palesato nel corso del gioco decisivo di questo programma.

Durante L’Intesa Vincente, infatti, le Forza e Coraggio hanno preso nove definizioni contro le quattro dei rivali. Risultati piuttosto discutibili dato che di solito le squadre vincente hanno un media molto più alta di definizioni a segno durante l'Intesa vincente. Questa volta la catena finale era abbastanza complicata. Per vincere 5.688 euro in gettoni d’oro, Assunta, Marialaura e Rossella hanno dovuto riflettere attentamente sul legame tra le parole "Finto" e "Fritto".

E dopo una lunga riflessione, hanno deciso di affidarsi alla parola "spacciato". E questa volta la risposta è esatta. E così subito, dopo la prima finalissima, si portano a casa un buon bottino. Ma qualcuno sui social non predona e sottolinea un errore che non è passato inosservato: "Stasera a #ReazioneaCatena la capitana della squadra campione ha detto che Nessuno era il nome del cane di Ulisse. Dobbiamo estinguerci!". In effetti la svista è grave...