Beatrice Valli, l'errore grammaticale diventa virale: "Elastichi"

Nella vita bisogna essere elastici, sempre, per affrontare tutte le situazioni. Se, poi, si decide di essere invece “elastichi”, allora c’è un problema. Il disguido grammaticale è capitato all’influencer Beatrice Valli e c’è chi subito le ha fatto notare il “grave” accaduto. La Valli, così, ha pubblicato alcuni video nelle sue Instagram stories che la ritraggono mentre pubblicizza degli elastici colorati. Con tanto di errore grammaticale, l'influencer ha postato alcune stories in cui descrive gli “elastichi” per capelli e il loro utilizzo. Occasione troppo ghiotta per Selvaggia Lucarelli per non poterne approfittare e per puntare il dito contro l'ex-corteggiatrice di Uomini & Donne, sottolineando soprattutto il suo errore grammaticale. Queste le parole della Lucarelli: “Tre milioni di follower e si mette a vendere pure gli elastici. Anzi. Elastichi”, scrive la giornalista.

Beatrice Valli, dopo numerosi commenti ha replicato agli utenti con un messaggio pubblicato nelle sue Instagram stories dal tono polemico: “Faccio una premessa - ha scritto Beatrice Valli - per la gente che purtroppo critica o giudica senza un senso. Mi scuso per l'errore grammaticale. Come sapete può capitare di sbagliare a scrivere, questo non significa che io non sappia l'italiano. Significa che nella vita scrivere veloce senza ricontrollare spesso ti porta a fare errori. Capita a tutti e ne sono sicura. Quindi di mettersi qui a sprecare le vostre giornate a cercare l'errore o il colpevole non serve proprio a nulla”.



La Valli, classe ’95, ha cominciato presto e nel 2015 era già un’inviata del Coca Cola Summe Festival. L’anno dopo recita ne “Il Gusto Dell’Estate”, nel 2021 è ospite del Maurizio Costanzo Show e nel 2022 il suo matrimonio con Marco Fantini è stato trasmesso in diretta addirittura da Real Time. La coppia ha già tre figli, Bianca, Azzurra e Matilda Luce.