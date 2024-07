Dritto e Rovescio, Delmastro spiana la Salis: "Delinquente, pluripregiudicata"

05 luglio 2024 a

A Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, si parla del caso Salis e delle occupazioni abusive. Come è noto la neoeletta al Parlamento europeo tra le fila di Avs ha qualche problemino con l'Aler, l'ente che gestisce le case popolari di Milano. Di fatto alla Salis viene contestata (con tanto di cartella) un'occupazione abusiva di qualche tempo fa.

Ed è proprio davanti a questi fatti che il sottosgeretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ha voluto esprimere il suo parere mettendo nel mirino (duramente) proprio la Salis: "È diventata la paladina di chi occupa casa. Una paladina pregiudicata, una delinquente di una famiglia piccolo borghese che non ha alcun diritto ad occupare la casa. Il tutto a detrimento di tutti coloro che sono in fila e che attendono da tempo una casa. Ed è per questo motivo che sono orgoglioso delle nuove misure che sta cercando di adottare questo governo con un inasprimento delle pene per chi occupa abusivamente un appartamento con pene che vanno da due a sette anni". Infine la stoccata: "Questa delinquente e pluripregiudicata sta rubando una casa a chi ne ha diritto. Noi non possiamo certo difendere persone del genere...". Applausi a scena aperta in studio con Majorino in imbarazzo. Per la sinistra la Salis è diventata un problema...